RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Готівковий курс:

USD

45,21

45,05

EUR

50,93

50,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Чи буде Київ із теплом і водою під час відключень: які резерви підготувало місто

опалення
Як Київ готується до складної зими / Depositphotos

Київ нарощує резервні потужності для забезпечення електроенергією, теплом і водою в разі надзвичайних ситуацій. У столиці підготували близько 700 генераторів для об’єктів тепло- й водопостачання, 70 мобільних котелень і понад 1 300 пунктів незламності. Також місто розвиває автономне живлення лікарень, закладів освіти та житлових будинків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Які резервні потужності підготував Київ

Від початку повномасштабної війни Київ посилює енергетичну стійкість, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, лікарень, соціальних установ і житлових будинків.

Основні резерви столиці:

  • Тепло- та водопостачання: близько 700 генераторів і 70 мобільних котелень. Уже збудовано три дизельні електростанції потужністю 16 МВт. До кінця року планують завершити будівництво додаткових потужностей резервного живлення на 40 МВт і резервного теплопостачання потужністю 1600 МВт.
  • Житловий фонд: закуплено понад 6 тисяч одиниць обладнання — генераторів, інверторів і батарей.
  • Пункти незламності: у столиці працюватимуть близько 1300 пунктів, де можна зігрітися та зарядити гаджети.
  • Водопостачання: 155 бюветних комплексів мають можливість підключення до генераторів.
  • Заклади освіти: усі мають генератори, а в 285 закладах потужність резервного живлення відповідає розрахунковому навантаженню.
  • Соціальні установи: оснащені 134 генераторами, альтернативними джерелами енергії та резервними системами живлення. Також створено запаси пального, води, медикаментів і продуктів. У десяти закладах стаціонарного догляду цілодобово проживають близько 2,5 тисячі людей.
  • Лікарні: мають 480 генераторів. У 15 медзакладах є власні свердловини, ще в шести тривають роботи з їх облаштування. Одинадцять лікарень уже забезпечені автономним опаленням, а до кінця року його планують організувати за 21 адресою.
  • Аптеки: 38 комунальних аптек "Фармація" продовжують працювати під час відключень електроенергії. Шість аптечних пунктів на базі лікарень мають резервне живлення та готові обслуговувати відвідувачів цілодобово.

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності