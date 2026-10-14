Чи буде Київ із теплом і водою під час відключень: які резерви підготувало місто

Київ нарощує резервні потужності для забезпечення електроенергією, теплом і водою в разі надзвичайних ситуацій. У столиці підготували близько 700 генераторів для об’єктів тепло- й водопостачання, 70 мобільних котелень і понад 1 300 пунктів незламності. Також місто розвиває автономне живлення лікарень, закладів освіти та житлових будинків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Які резервні потужності підготував Київ

Від початку повномасштабної війни Київ посилює енергетичну стійкість, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, лікарень, соціальних установ і житлових будинків.

Основні резерви столиці:

Тепло- та водопостачання: близько 700 генераторів і 70 мобільних котелень. Уже збудовано три дизельні електростанції потужністю 16 МВт. До кінця року планують завершити будівництво додаткових потужностей резервного живлення на 40 МВт і резервного теплопостачання потужністю 1600 МВт.

Житловий фонд: закуплено понад 6 тисяч одиниць обладнання — генераторів, інверторів і батарей.

Пункти незламності: у столиці працюватимуть близько 1300 пунктів, де можна зігрітися та зарядити гаджети.

Водопостачання: 155 бюветних комплексів мають можливість підключення до генераторів.

Заклади освіти: усі мають генератори, а в 285 закладах потужність резервного живлення відповідає розрахунковому навантаженню.

Соціальні установи: оснащені 134 генераторами, альтернативними джерелами енергії та резервними системами живлення. Також створено запаси пального, води, медикаментів і продуктів. У десяти закладах стаціонарного догляду цілодобово проживають близько 2,5 тисячі людей.

Лікарні: мають 480 генераторів. У 15 медзакладах є власні свердловини, ще в шести тривають роботи з їх облаштування. Одинадцять лікарень уже забезпечені автономним опаленням, а до кінця року його планують організувати за 21 адресою.

Аптеки: 38 комунальних аптек "Фармація" продовжують працювати під час відключень електроенергії. Шість аптечних пунктів на базі лікарень мають резервне живлення та готові обслуговувати відвідувачів цілодобово.

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.