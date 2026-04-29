Цены на растительные масла остаются стабильными, несмотря на скачок нефти

Мировые цены на растительные масла остаются относительно стабильными, несмотря на резкий рост котировок на нефть. Только подсолнечное масло за последнюю неделю продемонстрировало незначительное снижение, в то время как соевое и пальмовое удерживаются на высоких уровнях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Мировые цены на масла: тенденции и прогнозы

Срыв переговоров между США и Ираном в конце прошлой недели повлек за собой повышение цен на нефть примерно на 13%. В частности, июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 111 долларов за баррель (+2,8% в месяц и +59% с начала войны). В то же время США продолжают ограничивать поставки нефти в Иран и Иран, что ухудшает экономическую ситуацию в стране и может заставить ее вернуться к переговорам, что, в свою очередь, потенциально способно снизить цены на нефть.

При этом рынок растительных масел за неделю почти не отреагировал и сохраняет уровни, близкие к максимумам с 2022 года.

Майские фьючерсы на соевое масло на чикагской бирже выросли всего на 0,4% после резкого повышения на 8,4% неделей ранее. В целом с начала войны цены на соевое масло поднялись на 18%. На физическом рынке котировки также демонстрировали умеренный рост: в Китае – на 10 долл./т до 1250 долл./т, в Бразилии – на 20–30 долл./т до 1190–1200 долл./т FOB, в Аргентине – до 1140 долл./т. В то же время, бразильская и аргентинская продукция продается с большим дисконтом — около 350 долл./т по сравнению с американскими ценами, что сдерживает дальнейший рост.

Июньские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa Malaysia за неделю снизились на 0,5% - до 4536 ринггитов за тонну (около 1149 долл./т), хотя за две недели они все же выросли на 1,4%. После короткого повышения на фоне удорожания нефти цены вернулись к уровню конца февраля. Несмотря на то, что с начала войны нефть подорожала на 59%, пальмовое масло не продемонстрировало аналогичной динамики. Дополнительным фактором стало изменение экспорта: после роста в марте поставки из Малайзии в апреле сократились на 16–16,8%. В то же время предложение на рынке остается достаточным, что удерживает цены от роста.

Цены на подсолнечное масло снизились под влиянием сезонного роста предложения из Аргентины. В Индии в течение недели котировки упали еще на 10 долл./т – до 1410–1415 долл./т CIF Мумбаи. На этом фоне экспортные цены российского подсолнечного масла уменьшились на 10 долл./т — до 1315–1320 долл./т FOB, отчасти благодаря снижению внутренней пошлины.

В то же время, спрос на украинское подсолнечное масло рос: цены повысились на 5–10 долл./т — до 1320–1325 долл./т с поставкой в порты Черного моря. Это происходит на фоне удорожания подсолнечника. Однако снижение маржи переработки, а также новые повреждения олиеналивного терминала в Черноморске, повлекшие потери продукции, могут сдержать активность переработчиков.

На рынке сохраняются ожидания урегулирования ситуации вокруг Ирана и возможной разблокировки экспорта нефти с Ближнего Востока. В то же время, аналитики предупреждают: если в ближайшее время ситуация не изменится, цены на сырьевые товары, в частности зерно и масличные культуры, могут резко вырасти вслед за нефтью и связанными с ней рынками.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою по ГМО повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т.