Ціни на рослинні олії залишаються стабільними попри стрибок нафти

Світові ціни на рослинні олії залишаються відносно стабільними, попри різке зростання котирувань на нафту. Лише соняшникова олія за останній тиждень продемонструвала незначне зниження, тоді як соєва та пальмова утримуються на високих рівнях.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Світові ціни на олії: тенденції та прогнози

Зрив переговорів між США та Іраном наприкінці минулого тижня спричинив підвищення цін на нафту приблизно на 13%. Зокрема, червневі ф’ючерси на нафту марки Brent зросли до 111 доларів за барель (+2,8% за місяць і +59% від початку війни). Водночас США продовжують обмежувати поставки нафти до та з Ірану, що погіршує економічну ситуацію в країні та може змусити її повернутися до переговорів, що, у свою чергу, потенційно здатне знизити ціни на нафту.

Попри це, ринок рослинних олій за тиждень майже не відреагував і зберігає рівні, близькі до максимумів із 2022 року.

Травневі ф’ючерси на соєву олію на чиказькій біржі зросли лише на 0,4% після різкого підвищення на 8,4% тижнем раніше. Загалом від початку війни ціни на соєву олію піднялися на 18%. На фізичному ринку котирування також демонстрували помірне зростання: у Китаї — на 10 дол./т до 1250 дол./т, у Бразилії — на 20–30 дол./т до 1190–1200 дол./т FOB, в Аргентині — до 1140 дол./т. Водночас бразильська та аргентинська продукція продається з великим дисконтом — близько 350 дол./т порівняно з американськими цінами, що стримує подальше зростання.

Червневі ф’ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень знизилися на 0,5% — до 4536 ринггитів за тонну (близько 1149 дол./т), хоча за два тижні вони все ж зросли на 1,4%. Після короткого підвищення на тлі дорожчання нафти ціни повернулися до рівня кінця лютого. Попри те, що з початку війни нафта подорожчала на 59%, пальмова олія не продемонструвала аналогічної динаміки. Додатковим фактором стала зміна експорту: після зростання в березні поставки з Малайзії у квітні скоротилися на 16–16,8%. Водночас пропозиція на ринку залишається достатньою, що утримує ціни від зростання.

Ціни на соняшникову олію знизилися під впливом сезонного збільшення пропозиції з Аргентини. В Індії протягом тижня котирування впали ще на 10 дол./т — до 1410–1415 дол./т CIF Мумбаї. На цьому тлі експортні ціни російської соняшникової олії зменшилися на 10 дол./т — до 1315–1320 дол./т FOB, частково завдяки зниженню внутрішнього мита.

Водночас попит на українську соняшникову олію зростав: ціни підвищилися на 5–10 дол./т — до 1320–1325 дол./т з поставкою у порти Чорного моря. Це відбувається на тлі подорожчання соняшнику. Однак зниження маржі переробки, а також нові пошкодження олієналивного терміналу в Чорноморську, що спричинили втрати продукції, можуть стримати активність переробників.

На ринку зберігаються очікування щодо врегулювання ситуації навколо Ірану та можливого розблокування експорту нафти з Близького Сходу. Водночас аналітики попереджають: якщо найближчим часом ситуація не зміниться, ціни на сировинні товари, зокрема зерно та олійні культури, можуть різко зрости слідом за нафтою та пов’язаними з нею ринками.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т.