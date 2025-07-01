Департамент интегрированного риск-менеджмента НБУ возглавил Андрей Кириленко: что о нем известно

Директором Департамента интегрированного риск-менеджмента Национального банка Украины с 01 июля 2025 года назначен Андрей Кириленко. В частности, на новой должности он будет заниматься организацией системы управления рисками и обеспечением формирования резервов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финрегулятора.

"Рассчитываю, что новоназначенный директор Департамента интегрированного риск-менеджмента сосредоточится на развитии и усилении эффективности управления финансовыми, операционными, экологическими, социальными и управленческими рисками в деятельности НБУ, что в итоге будет способствовать укреплению институциональной способности центрального банка", — отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Сфера ответственности

К сфере ответственности Кириленко в должности будет принадлежать:

организация системы управления рисками в НБУ (финансовыми, операционными, экологическими, социальными и управленческими);

обеспечение формирования резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов НБУ;

планирование и координация управления непрерывностью деятельности НБУ;

осуществление оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, предусмотренных в нормативно правовых и распорядительных актах НБУ;

осуществление оценки справедливой стоимости имущества, являющегося обеспечением выполнения обязательств по договорам залога НБУ;

взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц в процессе согласования первоначальной цены реализации имущества;

методологическое сопровождение и мониторинг внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и т.д.

Что известно об Андрее Кириленко?

Андрей Кириленко окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2007 год, магистр статистики). В 2007-2014 годах был аналитиком в ряде компаний в области торговли, строительства и маркетинговых исследований.

Более десяти лет работают в банковской системе Украины в сфере управления рисками. В течение 2014-2025 годов работал в подразделениях по управлению рисками, в частности кредитными рисками розничного бизнеса АБ "Укргазбанк", и координировал работу по управлению кредитными рисками в АО "Банк Кредит Днепр" на должностях начальника управления риск-менеджмента и заместителя директора по рискам.

До нового назначения работал в должности руководителя проектов и программ Офиса Правления НБУ и институциональных отношений, где занимался оптимизацией и усовершенствованием существующей децентрализованной модели выполнения функции комплаенса.

О назначении НБУ

25 марта 2025 года директором Департамента открытых рынков НБУ назначен Александр Арсенюк.

С 3 февраля 2025 года департамент закупок НБУ возглавила Леся Колесан. С августа прошлого года она исполняла обязанности директора департамента закупок НБУ.

С 24 января 2025 года НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Им стал Владимир Суханов. До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками.