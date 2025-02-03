Новое назначение в НБУ: Леся Колесан возглавила департамент закупок

Департамент закупок Национального банка с 3 февраля 2025 года возглавила Леся Колесан. С августа прошлого года она исполняла обязанности директора департамента закупок НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что этот департамент относится к вертикали подчинения "Финансово-административный и операционный блок", общее руководство и контроль деятельности которого осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузка.

В сферу ответственности нового директора департамента войдут:

методологическое обеспечение процесса закупочных процедур;

создание единой системы планирования и проведения закупок товаров, работ и услуг на средства Национального банка;

обеспечение деятельности Комиссии по закупкам Национального банка, а также уполномоченных лиц Национального банка, ответственных за организацию и проведение закупок;

создание эффективной системы управления договорной работой по договорам по вопросам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка, заключение и сопровождение договоров о закупке.

Что известно о Лесе Колесан

Леся Колесан имеет два высших образования: Полтавский кооперативный институт (специальность "Экономика предприятия") и Институт высшей квалификации Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "Правоведение").

В Национальном банке начала работу с 2007 года, начав карьеру как ведущий экономист отдела договорных отношений Хозяйственно-эксплуатационного управления Национального банка.

С августа 2024 г. она исполняла обязанности директора Департамента закупок Национального банка. Также Леся Колесан с 2022 года отнесена к кадровому резерву на должность директора департамента закупок Национального банка.

На должность директора департамента закупок Колесан переведена с должности начальника управления публичных закупок этого департамента, занимаемую с 2019 года.

Напомним, что с 24 января 2025 года НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Им стал Владимир Суханов. До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками.

Ранее, в ноябре 2024 года, Нацбанком был реорганизован департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и создан на его основе департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.