Нове призначення в НБУ: Леся Колесан очолила департамент закупівель

Департамент закупівель Національного банку з 03 лютого 2025 року очолила Леся Колесан. З серпня минулого року вона виконувала обов’язки директора департаменту закупівель НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Уточнюється, що цей департамент належить до вертикалі підпорядкування "Фінансово-адміністративний та операційний блок", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

У сферу відповідальності нового директора департаменту увійдуть:

методологічне забезпечення процесу закупівельних процедур;

створення єдиної системи планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти Національного банку;

забезпечення діяльності Комісії із закупівель Національного банку, а також уповноважених осіб Національного банку, відповідальних за організацію та проведення закупівель;

створення ефективної системи управління договірною роботою за договорами з питань, пов’язаними із забезпеченням діяльності Національного банку, укладання та супроводження договорів про закупівлю.

Що відомо про Лесю Колесан

Леся Колесан має дві вищі освіти: Полтавський кооперативний інститут (спеціальність “Економіка підприємства”) та Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність “Правознавство”).

У Національному банку почала працювати з 2007 року, розпочавши кар’єру як провідний економіст відділу договірних відносин Господарсько-експлуатаційного управління Національного банку.

З серпня 2024 року вона виконувала обов’язки директора Департаменту закупівель Національного банку. Також Леся Колесан з 2022 року зарахована до кадрового резерву на посаду директора департаменту закупівель Національного банку.

На посаду директора департаменту закупівель Колесан переведено з посади начальника управління публічних закупівель цього департаменту, яку обіймає з 2019 року.

Нагадаємо, що з 24 січня 2025 року НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов. До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.

Раніше, в листопаді 2024 року, Нацбанком було реорганізовано департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено на його основі департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.