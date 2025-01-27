НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими фінустановами: хто його очолив

Національний банк України з 24 січня 2025 року призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За що буде відповідати новий глава департаменту:

регулярні перевірки того, чи дотримуються небанківські надавачі фінансових послуг, крім платіжного або валютного ринків, вимог чинного законодавства;

перевірка ризиків діяльності небанківських компаній;

реагування на факти порушення об’єктами нагляду законів про фінансові послуги та здійснення ризикової діяльності;

перевірки, наскільки добре компанії керують своїми справами та контролюють свої ризики;

вивчення, як працює ринок небанківських фінпослуг, а також оцінка фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їхньої діяльності тощо;

співпраця з представниками небанківського ринку з метою створення ефективного та сучасного регулювання, яке б відповідало потребам як бізнесу, так і споживачів фінансових послуг.

Що відомо про Володимира Суханова

Володимир Суханов має 18-річний досвід роботи в банківській сфері, з яких понад десять років присвятив наглядовій діяльності в Національному банку.

До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками. Зокрема, до сфери його відповідальності належала наглядова діяльність за більш ніж 20 банками та 30 небанківськими надавачами платіжних послуг.

До роботи в Національному банку упродовж 2007–2014 років працював на керівних посадах в українських банках, де займався розвитком роздрібного бізнесу та мережі банківських відділень.

Володимир Суханов закінчив Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (2007 рік, магістр з економічної кібернетики").

Варто зазначити, що в листопаді 2024 року Нацбанком було реорганізовано департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено на його основі департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.