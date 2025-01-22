Небанківського платіжного оператора оштрафовано на понад 6 млн грн: у чому справа

Національний банк України наклав штраф на ТОВ "Фінансова компанія "АП.МІ Фінанс" у розмірі 6,65 млн гривень за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Таке рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 20 січня 2025 року за результатами планової перевірки "Фінансова компанія "АП.МІ Фінанс", яку здійснив департамент інспектування Національного банку в липні – вересні 2024 року.

Що відомо про товариство

За інформацією Youcontrol, юридична особа ТОВ "ФК Фінансова компанія "АП.МІ Фінанс", код ЄДРПОУ 40461899, була зареєстрована в 2016 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Основний вид діяльності - інші види грошового посередництва. Також компанія надає інші фінансові послуги (крім страхування та пенсійного забезпечення), зокрема займається іншою допоміжною діяльністю у сфері фінансових послуг.

Бенефіціарними власниками компанії є Веремчук Андрій Петрович та Сердюк Олександр Іванович.

Про заходи НБУ

Національний банк України ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.

Додамо, НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.