Небанковский платежный оператор оштрафован более чем на 6 млн грн: в чем дело

Национальный банк Украины наложил штраф на ООО "Финансовая компания "АП.МИ Финанс" в размере 6,65 млн гривен за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры 20 января 2025 г. по результатам плановой проверки "Финансовая компания "АП.МИ Финанс", которую осуществил департамент инспектирования Национального банка в июле — сентябре 2024 года.

Что известно об обществе

По информации Youcontrol, юридическое лицо ООО "ФК Финансовая компания "АП.МИ Финанс", код ЕГРПОУ 40461899, было зарегистрировано в 2016 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.

Основной вид деятельности – другие виды денежного посредничества. Также компания предоставляет другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения), в частности, занимается другой вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг.

Бенефициарными владельцами компании являются Веремчук Андрей Петрович и Александр Иванович Сердюк.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из — за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев.

Добавим, НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.