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НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими финучреждениями: кто его возглавил

Владимир Суханов
Владимир Суханов возглавил этот департамент 24 января. Фото: НБУ

Национальный банк Украины с 24 января 2025 года назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

За что будет отвечать новый глава департамента:

  • регулярные проверки того, соблюдают ли небанковские поставщики финансовых услуг, кроме платежного или валютного рынков, требования действующего законодательства;
  • проверка рисков деятельности небанковских компаний;
  • реагирование на факты нарушения объектами надзора законов о финансовых услугах и осуществления рисковой деятельности;
  • проверки, насколько хорошо компании управляют своими делами и контролируют свои риски;
  • изучение, как работает рынок небанковских финуслуг, а также оценка финансового состояния небанковских финансовых учреждений, результатов их деятельности;
  • сотрудничество с представителями небанковского рынка с целью создания эффективного и современного регулирования, отвечающего потребностям как бизнеса, так и потребителей финансовых услуг.

Что известно о Владимире Суханове

У Владимира Суханова 18-летний опыт работы в банковской сфере, из которых более десяти лет посвятил надзорной деятельности в Национальном банке.

До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками. В частности, к сфере его ответственности относилась надзорная деятельность за более чем 20 банками и 30 небанковскими поставщиками платежных услуг.

До работы в Национальном банке в течение 2007-2014 годов работал на руководящих должностях в украинских банках, где занимался развитием розничного бизнеса и сети банковских отделений.

Владимир Суханов окончил Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (2007 год, магистр экономической кибернетики).

Следует отметить, что в ноябре 2024 года Нацбанком был реорганизован департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и создан на его основе департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Автор:
Татьяна Бессараб