Департамент інтегрованого ризик-менеджменту НБУ очолив Андрій Кириленко: що про нього відомо

Директором Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту Національного банку України з 01 липня 2025 року призначено Андрія Кириленка. Зокрема на новій посаді він займатиметься організацією системи управління ризиками та забезпеченням формування резервів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінрегулятора.

"Розраховую, що новопризначений директор Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту зосередиться на розвитку та посиленні ефективності управління фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими ризиками в діяльності НБУ, що у підсумку сприятиме зміцненню інституційної спроможності центрального банку", – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Сфера відповідальності

До сфери відповідальності Кириленко на посаді належатиме:

організація системи управління ризиками в НБУ (фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими;

забезпечення формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ;

планування та координація управління неперервністю діяльності НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених у нормативно-правових та розпорядчих актах НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ;

взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження початкової ціни реалізації майна;

методологічне супроводження та моніторинг впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ, тощо.

Що відомо про Андрія Кириленко?

Андрій Кириленко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2007 рік, магістр статистики). У 2007–2014 роках був аналітиком у низці компаній у галузі торгівлі, будівництва та маркетингових досліджень.

Більше десяти років працює в банківській системі України у сфері управління ризиками. Впродовж 2014–2025 років працював у підрозділах з управляння ризиками, зокрема кредитними ризиками роздрібного бізнесу АБ "Укргазбанк", та координував роботу з управління кредитними ризиками в АТ "Банк Кредит Дніпро" на посадах начальника управління ризик-менеджменту та заступника директора з ризиків.

До нового призначення працював на посаді керівника проектів та програм Офісу Правління НБУ та інституційних відносин, де займався оптимізацією та вдосконаленням наявної децентралізованої моделі виконання функції комплаєнс.

Про призначення НБУ

25 березня 2025 року директором Департаменту відкритих ринків НБУ призначено Олександра Арсенюка.

З 3 лютого 2025 року департамент закупівель НБУ очолила Леся Колесан. З серпня минулого року вона виконувала обов’язки директорки департаменту закупівель НБУ.

З 24 січня 2025 року НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов. До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.