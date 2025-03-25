Департамент відкритих ринків НБУ отримав нового очільника: що відомо

Директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України з 25 березня 2025 року призначено Олександра Арсенюка.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про сферу відповідальності

До сфери відповідальності нового керівника департаменту відкритих ринків НБУ входить:

аналіз і прогнозування грошово-кредитного та валютного ринків, розробка методології індикаторів;

регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій;

управління міжнародними резервами України та нерезервними активами НБУ;

забезпечення нормативної та методологічної підтримки монетарної політики, валютного регулювання та фондового ринку;

обслуговування державного боргу та операції з державними цінними паперами;

здійснення операцій з купівлі/продажу цінних паперів за дорученням клієнтів або згідно з актами НБУ.

Департамент відкритих ринків належить до вертикалі підпорядкування "Ринкові операції", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

Що відомо про Олександра Арсенюка

Олександр Арсенюк працює в Національному банку з 2001 року. З червня 2024 року він виконував обов'язки директора Департаменту відкритих ринків.

До цього він десять років очолював Управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку цього департаменту.

До роботи в Національному банку упродовж 1998–2001 років працював кореспондентом відділу економіки "АТ "Інтерфакс-Україна".

Олександр Арсенюк з відзнакою закінчив Київський національний економічний університет (1998 рік, магістр з управління державними фінансами).

Про призначення НБУ

З 24 січня 2025 року НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов. До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.

Нагадаємо, з 3 лютого 2025 року департамент закупівель НБУ очолила Леся Колесан. З серпня минулого року вона виконувала обов’язки директорки департаменту закупівель НБУ.

Новою директоркою департаменту персоналу Національного банку з 4 лютого 2025 року стала Людмила Єропкіна