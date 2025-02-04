Колишня топменеджерка Укренерго та ДТЕК очолила департамент персоналу в НБУ

Новою директоркою департаменту персоналу Національного банку з 4 лютого 2025 року стала Людмила Єропкіна. Вона змінила Любов Писану, яка з 2020 року очолювала департамент та завершила багаторічну кар’єру в НБУ у зв’язку з виходом на пенсію.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Департамент персоналу належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює голова Національного банку Андрій Пишний.

Що входить до сфери відповідальності новопризначеної директорки департаменту персоналу:

забезпечення якісного та своєчасного підбору персоналу, залучення молоді та підвищення кваліфікації працівників;

впровадження сучасних систем оцінки, розвитку та мотивації працівників;

посилення бренда роботодавця та трансформація корпоративної культури;

розбудова ергономічного та інклюзивного робочого простору;

управління персоналом та розвиток людського капіталу відповідно до інституційної Стратегії Національного банку України.

Хто така Людмила Єропкіна

Людмила Єропкіна має досвід успішної роботи у міжнародних та українських компаніях протягом 15 років. До Нацбанку була директоркою з управління персоналом в НЕК "Укренерго" (із липня 2023 року).

Також упродовж 2002–2023 років працювала у сфері управління персоналом, зокрема в таких компаніях, як JT International, Mondelez Україна, Jacobs Douwe Egberts, ДТЕК. Вона відповідала за впровадження HR-рішень в Україні, у Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.

Закінчила Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (2005 рік, магістр менеджменту організацій). Також у 2021–2022 роках успішно завершила програму навчання з трансформації бізнесу в IE Business School (Іспанія).

Нагадаємо, з 3 лютого 2025 року департамент закупівель НБУ очолила Леся Колесан. З серпня минулого року вона виконувала обов’язки директорки департаменту закупівель НБУ.

З 24 січня 2025 року НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов. До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.