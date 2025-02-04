Бывший топ-менеджер Укрэнерго и ДТЭК возглавила департамент персонала в НБУ

Новым директором департамента персонала Национального банка с 4 февраля 2025 года стала Людмила Еропкина. Она сменила Любовь Писану, с 2020 года возглавлявшую департамент и завершившую многолетнюю карьеру в НБУ в связи с выходом на пенсию.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Департамент персонала входит в вертикаль подчинения "Общий блок", руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет председатель Национального банка Андрей Пышный.

Что входит в сферу ответственности новоназначенного директора департамента персонала:

обеспечение качественного и своевременного подбора персонала; привлечение молодежи и повышение квалификации работников;

внедрение современных систем оценки, развития и мотивации работников;

усиление бренда работодателя и трансформация корпоративной культуры;

развитие эргономичного и инклюзивного рабочего пространства;

управление персоналом и развитие человеческого капитала в соответствии с институциональной стратегией Национального банка Украины.

Кто такая Людмила Еропкина

У Людмилы Еропкиной есть опыт успешной работы в международных и украинских компаниях в течение 15 лет. До Нацбанка была директором по управлению персоналом в НЭК "Укрэнерго" (с июля 2023 года).

Также на протяжении 2002-2023 годов работала в сфере управления персоналом, в частности, в таких компаниях, как JT International, Mondelez Украина, Jacobs Douwe Egberts, ДТЭК. Она отвечала за внедрение HR решений в Украине, в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Окончила Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (2005 год, магистр менеджмента организаций). Также в 2021-2022 годах успешно завершила программу обучения по трансформации бизнеса в IE Business School (Испания).

Напомним, с 3 февраля 2025 года департамент закупок НБУ возглавила Леся Колесан. С августа прошлого года она исполняла обязанности директора департамента закупок НБУ.

С 24 января 2025 года НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Им стал Владимир Суханов. До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками.