После журналистского расследования НБУ взялся за деловую репутацию финкомпании и ее российской владелицы

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию финкомпании "Спектрум Эссетс" и ее российской владелицы Марины Евсеевой после журналистского расследования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор принял решение о признании деловой репутации ООО "Спектрум Эссетс" и его владельцев существенного участия: "Спектрум юэй кредит элелси" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины небезупречной.

Отмечается, что НБУ продолжает выявлять скрытые связи собственников финансовых компаний с РФ и соответственно реагировать на выявление таких фактов.

Так, после обнародования материалов журналистского расследования, регулятор получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов о наличии у владельца существенного участия ООО "Спектрум Эссетс" Евсеевой Марины гражданства РФ.

"Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия юридического лица гражданства и/или налогового резидентства РФ является признаком их небезупречной деловой репутации. Со своей стороны наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний", — объясняют в НБУ.

Кроме того, компания предоставила Нацбанку недостоверную информацию о том, что ее владелец существенного участия у Евсеева Марины не имеет гражданства и/или налогового резидентства РФ, что также является признаком небезупречной деловой репутации.

В НБУ обещают дальнейшие шаги в отношении ООО "Спектрум Эссетс", связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.

Россияне "под прикрытием" скупают активы ликвидированных банков в Украине

Как выяснил проект "Схемы", в начале 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского – коммерческую недвижимость и право требования долгов на 2,8 млрд грн.

Журналисты установили, что компания "Спектрум Эссетс", победившая в торгах и выкупившая долги на 2,8 млрд грн за 124 млн грн, напрямую принадлежит гражданке РФ Марине Евсеевой. Свое российское гражданство она скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском.

Более того, этим бизнесом гражданки РФ руководит гражданин Беларуси, подозреваемый Службой безопасности Украины в связях с российской разведкой.

Фирму "Спектрум Эссетс" учредили в Киеве осенью 2019 года. Она зарегистрирована в офисе в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащем гражданке РФ Оксане Тереховой. Это бывшая супруга экснародного депутата Андрея Деркача, которого Служба безопасности Украины подозревает в госизмене и против которого в США ввели санкции за содействие вмешательству России в американские президентские выборы в 2020-м.

В реестре юридических лиц Украины учредительницей компании "Спектрум Эссетс" указана американская фирма Spectrum UA Credit LLC, а ее конечной бенефициарной владелицей — гражданка США Марина Евсеева.

Как выяснили "Схемы", Марина Евсеева родилась в Казахстане, но долгое время проживала в России. Гражданство РФ получило в марте 2004 года в Екатеринбурге, когда ему было 24 года. Российский паспорт Евсеевой действует до сих пор – это данные с официального государственного портала РФ "Госуслуги".

При этом, как выяснили Схемы, она регулярно посещает Россию и после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом свидетельствуют данные о пересечениях Евсеевой российской границы.

"Спектрум Эссетс" покупала и другие активы, например, кредитные портфели обанкротившихся украинского банка "Надра" – за 24 млн грн в марте 2020 года и Фидобанка – за 52 млн грн в сентябре того же года.

"Я являюсь гражданкой Соединенных Штатов Америки, что подтверждается моим паспортом, копия которого неоднократно предоставлялась украинским государственным органам. Я родилась в Казахстане и проживаю в США последние 13 лет. Я официально отказалась от российского гражданства", — написала Евсееева в письме в редакцию "Схем" ".

Заметим, ранее Национальный банк Украины признал деловую репутацию ООО "ФК "Капитал Джиринг" и ООО "ФК "Финууниверсал" и их владельцев существенного участия небезупречным.