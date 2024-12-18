Связи с Россией: НБУ признал деловую репутацию двух финкомпаний небезупречной

Национальный банк Украины признал деловую репутацию ООО "ФК "Капитал Джиринг" и ООО "ФК "Финууниверсал" и их владельцев существенного участия небезупречным.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Связи владельцев финансовых компаний с Россией

НБУ продолжает выявлять скрытые связи собственников финансовых компаний с Российской Федерацией и соответственно принимает меры в случае выявления таких фактов.

Нацбанк получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов наличия у владельца существенного участия ООО "ФК "Капитал Джиринг" Мурахвера Дмитрия Семеновича налогового резидентства РФ и наличия у владельца существенного участия ООО "ФК "Финууниверсал" Кропачева Виталия Валерьевича гражданства России.

Согласно действующему законодательству, наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний гражданства и/или налогового резидентства Российской Федерации является признаком их небезупречной деловой репутации.

Со своей стороны, наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.

Отмечается, что поставщики небанковских финансовых услуг предоставили НБУ недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового президентства РФ, что также является признаком небезупречной деловой репутации.

Учитывая это, 16 декабря 2024 года НБУ принял решение о признании деловой репутации ООО ООО "ФК "Капитал Джиринг" и его владельца существенного участия Мурахвера Дмитрия Семеновича и деловой репутации ООО "ФК "Финууниверсал" и его владельцев существенного участия Кропачева Виталия Валерийович ООО " Укрдонинвест " небезупречной.

Delo.ua сообщало, что НБУ предоставил финансовой компании лицензию на кредитование денежными средствами и банковскими металлами. Одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ООО "Вижинфанд Юкрейн" приобрело статус финансового учреждения.