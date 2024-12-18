Зв’язки з Росією: НБУ визнав ділову репутацію двох фінкомпаній небездоганною

Національний банк України визнав ділову репутацію ТОВ “ФК “Капітал Джіринг” і ТОВ “ФК “Фінуніверсал” та їх власників істотної участі небездоганною.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зв’язки власників фінансових компаній з Росією

Так, НБУ продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з Російською Федерацією та відповідно вживає заходів у разі виявлення таких фактів.

Нацбанк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “Капітал Джіринг” Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства РФ та наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “Фінуніверсал” Кропачова Віталія Валерійовича громадянства Росії.

Згідно з чинним законодавством, наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та/або податкового резидентства Російської Федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації.

Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Зазначається, що надавачі небанківських фінансових послуг надали НБУ недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового президентства РФ , що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

З огляду на це, 16 грудня 2024 року НБУ ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ ТОВ “ФК “Капітал Джіринг” та його власника істотної участі Мурахвера Дмитра Семеновича та ділової репутації ТОВ “ФК “Фінуніверсал” та його власників істотної участі Кропачова Віталія Валерійовича і ТОВ “Укрдонінвест” небездоганною.

Delo.ua повідомляло, що НБУ надав фінансовій компанії ліцензію на кредитування коштами та банківськими металами. Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “Віжинфанд Юкрейн" набуло статусу фінансової установи.