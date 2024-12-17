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НБУ надав фінансовій компанії ліцензію на кредитування коштами та банківськими металами

ТОВ “Віжинфанд Юкрейн" набуло статусу фінансової установи
На ринку небанківських фінансових послуг з’явився новий гравець. Фото: пресслужба НБУ.

Національний банк України на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ТОВ “Віжинфанд Юкрейн" ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит. 

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “Віжинфанд Юкрейн" набуло статусу фінансової установи.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 грудня 2024 року. 

Що відомо про компанію

Юридична особа ТОВ “Віжинфанд Юкрейн" код ЄДРПОУ 45163387, було зареєстровано в 2023 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 27 млн 437 тис. 400 грн. 

Основний вид діяльності - кредитування.

Уповноваженою особою є Джордан Джон Уеслі.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.

Додамо, Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установза порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Автор:
Ольга Опенько