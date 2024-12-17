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НБУ предоставил финансовой компании лицензию на кредитование денежными средствами и банковскими металлами

ООО "Вижинфанд Юкрейн" приобрело статус финансового учреждения
На рынке небанковских денежных услуг появился новый игрок. Фото: пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины на основании поданных заявлений и документов принял решение о выдаче ООО "Вижинфанд Юкрейн" лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ООО "Вижинфанд Юкрейн" приобрело статус финансового учреждения.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 декабря 2024 года.  

Что известно о компании

Юридическое лицо ООО "Вижинфанд Юкрейн" код ЕГРПОУ 45163387, было зарегистрировано в 2023 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 27 млн. 437 тыс. 400 грн.

Основной вид деятельности – кредитование.

Уполномоченным лицом является Джордан Джон Уэсли.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Добавим, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПИК/ФТ).

Автор:
Ольга Опенько