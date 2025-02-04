Після журналістського розслідування НБУ взявся за ділову репутацію фінкомпанії та її російської власниці

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію фінкомпанії "Спектрум Ессетс" та її російської власниці Марини Євсєєвої після журналістського розслідування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "Спектрум Ессетс" та його власників істотної участі: "Спектрум юей кредіт елелсі" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни, небездоганною.

Наголошується, що НБУ продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з РФ та відповідно реагувати на виявлення таких фактів.

Так, після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ "Спектрум Ессетс" Євсєєвої Марини громадянства РФ.

"Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі юридичної особи громадянства та/або податкового резидентства РФ є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній", - пояснюють в НБУ.

Крім того, компанія надала Нацбанку недостовірну інформацію про те, що її власник істотної участі Євсєєва Марина не має громадянства та/або податкового резидентства РФ, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

В НБУ обіцяють подальші кроки щодоТОВ "Спектрум Ессетс", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Росіяни "під прикриттям" скуповують активи ліквідованих банків в Україні

Як з'ясував проєкт "Схеми", на початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського – комерційну нерухомість та право вимоги боргів на 2,8 млрд грн.

Журналісти встановили, що компанія "Спектрум Ессетс", яка перемогла у торгах і викупила борги на 2,8 млрд грн за 124 млн грн, напряму належить громадянці РФ Марині Євсєєвій. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Більше того, цим бізнесом громадянки РФ керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Фірму "Спектрум Ессетс" заснували у Києві восени 2019 року. Вона зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді, та проти якого у США ввели санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії "Спектрум Ессетс" вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею – громадянка США Марина Євсєєва.

Як з’ясували "Схеми", Марина Євсєєва народилася в Казахстані, але тривалий час мешкала в Росії. Громадянство РФ отримала у березні 2004 року в Єкатеринбурзі, коли їй було 24 роки. Російський паспорт Євсєєвої чинний і досі – це дані з офіційного державного порталу РФ "Госуслуги".

При цьому, як з’ясували "Схеми", вона регулярно відвідує Росію й після початку повномасштабної війни проти України. Про це свідчать дані про перетини Євсєєвою російського кордону.

"Спектрум Ессетс" купувала й інші активи, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українського банка "Надра" – за 24 млн грн у березні 2020 року та Фідобанку – за 52 млн грн у вересні того ж року.

"Я є громадянкою Сполучених Штатів Америки, що підтверджується моїм паспортом, копія якого неодноразово надавалась українським державним органам. Я народилася у Казахстані та проживаю у США останні 13 років. Я офіційно відмовилася від російського громадянства", – написала Євсєєєва у листі до редакції "Схем".

Зауважимо, раніше Національний банк України визнав ділову репутацію ТОВ “ФК “Капітал Джіринг” і ТОВ “ФК “Фінуніверсал” та їх власників істотної участі небездоганною.