Департамент открытых рынков НБУ получил нового руководителя: что известно

Директором Департамента открытых рынков Национального банка Украины с 25 марта 2025 года назначен Александр Арсенюк.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О сфере ответственности

В сферу ответственности нового руководителя департамента открытых рынков НБУ входит:

анализ и прогнозирование денежно-кредитного и валютного рынка, разработка методологии индикаторов;

регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций;

управление международными резервами Украины и нерезервными активами НБУ;

обеспечение нормативной и методологической поддержки монетарной политики, валютного регулирования и фондового рынка;

обслуживание государственного долга и с государственными ценными бумагами;

осуществление операций по купле/продаже ценных бумаг по поручению клиентов или согласно актам НБУ.

Департамент открытых рынков принадлежит вертикали подчинения "Рыночные операции", общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Что известно об Александре Арсенюке

Александр Арсенюк работает в Национальном банке с 2001 года. С июня 2024 г. он исполнял обязанности директора Департамента открытых рынков.

До этого он десять лет возглавлял управление оперативного регулирования денежно-кредитного рынка этого департамента.

До работы в Национальном банке на протяжении 1998-2001 годов работал корреспондентом отдела экономики "АО "Интерфакс-Украина".

Александр Арсенюк с отличием окончил Киевский национальный экономический университет (1998 год, магистр управления государственными финансами).

О назначении НБУ

С 24 января 2025 года НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Им стал Владимир Суханов. До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками.

Напомним, с 3 февраля 2025 года департамент закупок НБУ возглавила Леся Колесан. С августа прошлого года она исполняла обязанности директора департамента закупок НБУ.

Новым директором департамента персонала Национального банка с 4 февраля 2025 года стала Людмила Еропкина