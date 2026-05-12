Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1539-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 174 боевых столкновения.

Вчера противник применил 8246 дронов-камикадзе и совершил 2416 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал в районах Радьковки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Заречное, Озерное, Ставки.

На Славянском направлении враг девять раз проводил штурмовые действия в районах Резниковки, Кривой Луки и Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Новопавловка, Торецкое, Кучерив Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Покровск, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в сторону Калиновского и Ивового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Железнодорожное, Новое Запорожье, Воздвижовка, Волшебное, Горькое и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорского.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько