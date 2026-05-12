Втрати ворога станом на 12 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1539 добу повномасштабної війни становлять 1 343 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 травня втратила:

особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб

осіб танків – 1 1 926 (+2 ) од.

) од. бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.

од. артилерійських систем – 41 935 (+72) од.

од. РСЗВ – 1 785 (+2) од.

засоби ППО – 1 373 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.

од. крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.

од. спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

