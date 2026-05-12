Потери врага по состоянию на 12 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1539 сутки полномасштабной войны составляют 1 343 050 человек.

Потери России в войне на 12 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 мая потеряла:

личного состава – близко 1 343 050 (+1 020) человек

человек танков – 1 1 926 (+2 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин – 24 553 (+2) ед.

ед. артиллерийских систем – 41 935 (+72) ед.

ед. РСЗО – 1 785 (+2) ед.

средства ПВО – 1373 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 373 (+2) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 285 506 (+1 252) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 95 855 (+145) ед.

ед. специальная техника – 4179 (+1) ед.

