Потери врага по состоянию на 12 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1539 сутки полномасштабной войны составляют 1 343 050 человек.
Потери России в войне на 12 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 343 050 (+1 020) человек
- танков – 1 1 926 (+2 ) ед.
- боевых бронированных машин – 24 553 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 41 935 (+72) ед.
- РСЗО – 1 785 (+2) ед.
- средства ПВО – 1373 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 373 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 285 506 (+1 252) ед.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 95 855 (+145) ед.
- специальная техника – 4179 (+1) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
