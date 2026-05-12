Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 12 мая 2026 – Генштаб ВСУ

снаряды, ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1539 сутки полномасштабной войны составляют 1 343 050 человек.

Потери России в войне на 12 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 мая потеряла:

  • личного состава – близко   1 343 050 (+1 020)   человек
  • танков – 1 1 926 (+2 ) ед.
  • боевых бронированных машин –   24 553 (+2)   ед.
  • артиллерийских систем –   41 935 (+72)   ед.
  • РСЗО – 1 785 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1373 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 352 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов –   1 373 (+2)   ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   285 506 (+1 252)   ед.
  • крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.
  • корабли/катера – 33 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны –   95 855 (+145)   ед.
  • специальная техника – 4179 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 мая 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько