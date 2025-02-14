Карта боевых действий в Украине на 14 февраля 2025 года

Продолжается 1086-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, выпустил пять ракет и сбросил 133 КАБ. Кроме этого, произвел около шести тысяч обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большой Бурлук, Моначиновка, Кондрашовка, Федоровка, Бурлацкое, Краматорск, Иванополье, Константиновка, Орехово, Сергеевка, Филиал, Удачное, Зверевое, Малая Токмачка, Белогорье.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления БПЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, состав боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Голубовки и Загрызового.

За прошедшие сутки враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.

Четыре штурма противника отразили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

Четырнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отразили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили атаку агрессора в направлении Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удар, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!