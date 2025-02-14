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Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

військові, зсу
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1086-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Бурлук, Моначинівка, Кіндрашівка, Федорівка, Бурлацьке, Краматорськ, Іванопілля, Костянтинівка, Горіхове, Сергіївка, Філія, Удачне, Звірове, Мала Токмачка, Білогір’я, Гірке, Оріхів та Кам’янське.

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року
Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, в Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько