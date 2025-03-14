Кремль активировал своих блогеров в Украине. СБУ предупредила, что им светит тюрьма – эксперт

Служба безопасности Украины и дальше будет открывать дела на блогеров, работающих на РФ. Это вопрос национальной и информационной безопасности. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий, комментируя последнее заявление СБУ.

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"В Службе напоминают, что действия в интересах государства-агрессора могут быть квалифицированы как государственная измена. И я бы на месте тех, кто сейчас считает рубли, уже "сушил бы сухари". Потому что СБУ Малюка действительно гарантирует: все, кто попытается работать на врага в Украине, сядут за решетку. Служба системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине. Практика последних лет демонстрирует, что кто бы ты ни был – нардеп, митрополит УПЦ МП или эксперт на зарплате кремля – ко всем подход один: работаешь на врага – сядешь за решетку", – пишет политолог.

Эксперт подчеркивает, что в последние недели ботофермы россиян заработали в полную силу на украинских ресурсах. "Комментарии уже не такие бестолковые, как в начале полномасштабки. Россияне активно используют для их написания искусственный интеллект, поэтому маскируются более удачно. Но общий нарратив понятен – критика власти и требование немедленно броситься в объятия России. Кроме того, в последние недели враг "взмахнул пыль" и из некоторых зацветших "политологов и экспертов", которые уже понесли в своих постах и эфирах пророссийские тезисы", – акцентирует Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что за решеткой уже оказались пророссийские нардепы Дубинский, Пономарев, Шуфрич, Шевченко, разоблаченные СБУ и ожидающие приговора. "Эксперты кремля" могут также упомянуть фамилию своих коллег Макса Назарова (Диордицы) или политэксперта от "пула Медведчука" Корнийчука. Это как раз люди, которые думали, что смогут безнаказанно разгонять нарративы москвы, но были разоблачены подчиненными Малюка. И можно не сомневаться, что посадки работающих на кремль блогеров будут продолжаться", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее СБУ предупредила украинцев об активизации российской пропаганды. В Службе напомнили, что подобные действия в пользу государства-агрессора содержат признаки уголовных правонарушений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса.