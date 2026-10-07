Мадяр вводит налог на богатство в Венгрии: сколько будут платить олигархи

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его правительство с 2027 года введет налог на богатство для физических лиц, активы которых превышают 1 млрд форинтов ($3,1 млн).

Как пишет Dilo, об этом Мадяр сообщил в Facebook.

Он отметил, что предложения по налогу на богатство в скором времени будут опубликованы на сайте правительства для общественного обсуждения. В дальнейшем их должен одобрить парламент Венгрии.

Мадяр рассказал, что с января 2027 года лица с состоянием более 1 млрд форинтов ежегодно будут платить налог в размере 1%. Активы более 100 млрд будут облагаться налогом по ставке 1,5%.

Налог будет распространяться на все виды активов, включая недвижимость, инвестиции, доли в компаниях и активы за пределами Венгрии.

Налог будет уплачиваться раз в год на основании декларации, поданной физическими лицами самостоятельно

Мадьяр не назвал, сколько бюджет может получить от нового налога.

Зачем Венгрии новый сбор

Инициатива является ключевым обещанием премьер-министра Петера Мадяра об усилении налогообложения богатейших слоев населения, а новый механизм налогообложения станет важной вехой в экономической политике государства.

Покрытие дефицита: Будапешт срочно нуждается в дополнительных источниках финансирования, поскольку страна столкнулась с одним из самых больших дефицитов бюджета в ЕС, который в обновленном финансовом плане оценивается на уровне 7,5% ВВП;

Изменение фискальной модели: премьер-министр Петер Мадяр отмечал, что сбор не является карательным мероприятием, а призван расширить социальную ответственность состоятельных слоев населения в условиях, когда плоская шкала налогообложения ложилась чрезмерным бременем на наименее обеспеченных граждан;

Политический контекст: партия Мадяра "Тиса" одержала победу на выборах в апреле 2026 года, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана, во времена которого углубилось имущественное неравенство и усилилось влияние политически связанных кругов.

Напомним, в Венгрии создали агентство для возврата средств, похищенных во времена премьер-министра Виктора Орбана. Новый орган специализируется на розыске и возвращении государственных активов, незаконно отчужденных в течение 16 лет предыдущей власти.