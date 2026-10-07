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Мадяр запроваджує податок на богатство в Угорщині: скільки платитимуть олігархи

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд з 2027 року запровадить податок на багатство для фізичних осіб, чиї активи перевищують 1 млрд форинтів ($3,1 млн).

Як пише Dilo, про це Мадяр повідомив у Facebook.

Він зазначив, що пропозиції щодо податку на богатство незабаром будуть опубліковані на сайті уряду для громадського обговорення. Надалі їх має схвалити парламент Угорщини.

Мадяр розповів, що з січня 2027 року особи зі статком понад 1 млрд форинтів щорічно сплачуватимуть податок розміром 1%. Активи понад 100 млрд оподатковуватимуться за ставкою 1,5%.

Податок поширюватиметься на всі види активів, зокрема на нерухомість, інвестиції, частки в компаніях і активи за межами Угорщини.

Податок сплачуватиметься раз на рік на підставі декларації, поданої фізичними особами самостійно

Мадяр не назвав, скільки бюджет може отримати від нового податку.  

Навіщо Угорщині новий збір

Ініціатива є ключовою обіцянкою прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо посилення оподаткування найбагатших верств населення, а новий механізм оподаткування стане важливою віхою в економічній політиці держави.

  • Покриття дефіциту: Будапешт терміново потребує додаткових джерел фінансування, оскільки країна зіткнулася з одним із найбільших дефіцитів бюджету в ЄС, який в оновленому фінансовому плані оцінюється на рівні 7,5% ВВП;
  • Зміна фіскальної моделі: прем'єр-міністр Петер Мадяр наголошував, що збір не є каральним заходом, а покликаний розширити соціальну відповідальність заможних верств населення в умовах, коли плоска шкала оподаткування лягала надмірним тягарем на найменш забезпечених громадян;
  • Політичний контекст: партія Мадяра "Тиса" здобула перемогу на виборах у квітні 2026 року, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, за часів якого поглибилася майнова нерівність і посилився вплив політично пов'язаних кіл.

Нагадаємо, в Угорщині створили агентство для повернення коштів, викрадених за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана. Новий орган спеціалізується на розшуку та поверненні державних активів, незаконно відчужених упродовж 16 років попередньої влади.

Автор:
Світлана Манько

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