Обмундирование и средства защиты: Минобороны приступило к закупке вещевого имущества для 2026 года

ДОТ Минобороны приступил к закупке вещевого имущества для 2026 года / Генеральный штаб ВСУ

"Государственный оператор тыла" Минобороны приступил к закупке вещевого имущества для 2026 года, объявив первые позиции потребности. Среди них – головные уборы, летняя и зимняя обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой прессслужбы Минобороны.

Государственный оператор тыла уже начал оглашение первых позиций потребности на 2026 год. Они включают головные уборы, летнюю и зимнюю обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты. В список входят летние и зимние костюмы, боевые рубашки, панамы, кроссовки и ботинки, нательное белье и другие виды вещевого обеспечения.

В сегменте средств индивидуальной защиты уже объявлены закупки модульных бронежилетов и боевых баллистических шлемов. Кроме того, в номенклатуру включены огнезащитные комбинезоны для экипажей боевых машин, спальные мешки, разгрузочные ремни и другие позиции.

Некоторые предметы предусмотрены в обоих актуальных маскировочных рисунках – ММ-14 и ММ-25 в зависимости от специфики конкретного вида закупки.

"Отгрузка по этим контрактам запланирована в течение всего 2026 года. Следующие объявления о предметах вещевого обеспечения будут публиковаться в течение следующих двух месяцев", - говорится в сообщении.

Среди ключевых изменений для поставщиков в 2026 году – обновление Технической спецификации относительно требований к упаковке и маркировке, а также внесение изменений в проект государственного контракта. В частности, планируется внедрение:

  • усовершенствованной процедуры приемки товара;
  • уменьшение размера штрафных санкций;
  • продление сроков для уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
  • возможности использования ИКС DOT-Chain;
  • санкций при нарушении сроков замены партии некачественного товара или возмещения ее стоимости;
  • четко определенных сроков для замены и возмещения стоимости некачественной партии;
  • санкций за неправильное использование средств или невозврат остатка неиспользованных авансовых платежей.

Эти изменения направлены на повышение эффективности и прозрачности процесса снабжения, а также на защиту интересов государства и поставщиков.

Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды .

Автор:
Ольга Опенько