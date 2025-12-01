Обмундирування та засоби захисту: Міноборони розпочало закупівлі речового майна для 2026 року

“Державний оператор тилу" Міноборони розпочав закупівлі речового майна для 2026 року, оголосивши перші позиції потреби. Серед них – головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням пресслужби Міноборони.

Державний оператор тилу вже розпочав оголошення перших позицій потреби на 2026 рік. Вони охоплюють головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту. До переліку входять літні та зимові костюми, бойові сорочки, панами, кросівки та черевики, натільна білизна та інші види речового забезпечення.

У сегменті засобів індивідуального захисту вже оголошені закупівлі модульних бронежилетів і бойових балістичних шоломів. Крім того, до номенклатури включено вогнезахисні комбінезони для екіпажів бойових машин, спальні мішки, розвантажувальні ремені та інші позиції.

Деякі предмети передбачені в обох актуальних маскувальних малюнках – ММ-14 та ММ-25, залежно від специфіки конкретного виду закупівлі.

"Відвантаження за цими контрактами заплановані протягом усього 2026 року. Наступні оголошення щодо предметів речового забезпечення будуть публікуватися протягом наступних двох місяців", - про це йдеться в повідомленні.

Серед ключових змін для постачальників у 2026 році – оновлення Технічної специфікації щодо вимог до пакування та маркування, а також внесення змін до проєкту державного контракту. Зокрема, планується впровадження:

удосконаленої процедури приймання товару;

зменшення розміру штрафних санкцій;

подовження строків для повідомлення про настання обставин непереборної сили;

можливості використання ІКС DOT-Chain;

санкцій у разі порушення строків заміни партії неякісного товару або відшкодування її вартості;

чітко визначених строків для заміни та відшкодування вартості неякісної партії;

санкцій за неправильне використання коштів або неповернення залишку невикористаних авансових платежів.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності та прозорості процесу постачання, а також на захист інтересів держави та постачальників.

Нагадаємо, протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.