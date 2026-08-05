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Потери врага по состоянию на 5 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

генштаб
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 452 880 человек.

Потери России в войне на 5 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 452 880 (+1 130) человек;
  • танков – 12 242 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 084 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 47 396 (+65) ед;
  • РСЗО – 2 002 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1540 (+2) ед;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2134 (+10) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 444 455 (+1 715) ед;
  • крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 130 266 (+449) ед;
  • специальной техники – 4 495 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 98 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 5 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько

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