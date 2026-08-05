Потери врага по состоянию на 5 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 452 880 человек.

Потери России в войне на 5 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 августа потеряла:

личного состава – около 1 452 880 (+1 130) человек;

танков – 12 242 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 25 084 (+5) ед;

артиллерийских систем – 47 396 (+65) ед;

РСЗО – 2 002 (+2) ед;

средств ПВО – 1540 (+2) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2134 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 444 455 (+1 715) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 130 266 (+449) ед;

специальной техники – 4 495 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 98 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.