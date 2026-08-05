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Втрати ворога станом на 5 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ — Delo.ua
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1624 добу повномасштабної війни становлять 1 452 880 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб;
- танків – 12 242 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од.;
- артилерійських систем – 47 396 (+65) од.;
- РСЗВ – 2 002 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 540 (+2) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 130 266 (+449) од.;
- спеціальної техніки – 4 495 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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