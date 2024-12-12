Развитие агропереработки в Украине тормозит отсутствие беззалогового финансирования — Алекс Лисситса

Новые проекты по переработке сельскохозяйственного сырья стоимостью от $100 млн развиваются в Украине медленно не только из-за войны, проблем безопасности и фактора окупаемости вложений, рассказал основатель крупнейшей в стране аграрной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса в интервью изданию Delo.ua Главные сдерживающие факторы — отсутствие у бизнеса средств для выплаты залога по ссуде и слишком короткий grace period (льготный период уплаты процентов по кредиту).

"Для строительства условного МЭЗ, завода растительных протеинов или крахмала стоимостью $100 млн, я должен иметь либо собственные средства (а их нет), либо активов на $150 млн под залог. Сейчас война, все украинские активы обесценены. Никто не станет даже оценивать стоимость моих активов. Поэтому очевидно, что в Украине будет трудно реализовать большие перерабатывающие проекты, пока не появятся инструменты беззалогового или проектного финансирования с длительным сроком невыплаты долга", — пояснил он в интервью.

На сегодня ни один из крупных международных финансовых институтов не предоставляет подобное проектное или беззалоговое финансирование, отмечает эксперт. В самой стране тоже нет финансовых инструментов для реализации крупных перерабатывающих проектов, даже по программе Ukraine Facility.

При этом маленькие проекты в агро постепенно продолжают развиваться, добавляет Алекс Лисситса.

"Недавно мы наградили грантами и помощью десять победителей проекта "Агрокебеты. Расти свое", хотя выбирали среди 396 участников. В Украине пытаются развивать небольшие проекты: маленькие пекарни, производство повидла, меда, козьего сыра и т.д. Однако эти проекты нельзя масштабировать до $100 млн", — рассказал основатель УКАБ.

В отличие от крупных перерабатывающих проектов, финансирование малых стартапов движется в правильном направлении. Банки понемногу начинают их кредитовать, хоть и медленно, добавляет он.

В сельскохозяйственную землю, как и в любую другую недвижимость, сейчас вкладываются те, у кого еще остались свободные ресурсы, а их немного. Поэтому до конца войны рано говорить об инвестициях в землю, подчеркивает собеседник издания.

Количество транзакций с земельными участками стабильно невелико на протяжении всех трех лет действия земельной реформы. На западе Украины почти не осуществляются транзакции, потому что люди ждут повышения цены на этот актив, в то время как на Черниговщине, Сумщине или Харьковщине нет покупателей. Дискуссии, что юридические лица с 1 января 2024 будут скупать землю, также не оправдались.

Больше об участии аграрных ассоциаций в государственной политике и вероятных банкротствах фермеров читайте в эксклюзивном интервью с Алексом Лисситсей.