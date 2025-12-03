- Категория
Рынок подержанных авто в ноябре: внутренний рынок стабилен, импорт вырос на 57,4% за год
Сезонное затишье, наступившее в ноябре 2025 года, привело к снижению активности на украинском авторынке. Суммарно граждане приобрели 93 485 б/у легковых автомобилей, что значительно меньше, чем рекордные объемы октября (свыше 105 тысяч).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные экспертов Института исследований авторынка.
Внутренние перепродажи
В ноябре на внутреннем рынке было заключено 69 745 сделок купли-продажи. Статистика демонстрирует удивительную стабильность:
- Активность снизилась на 11,3% по сравнению с октябрем, что является классическим сезонным спадом, вызванным коротким световым днем, ухудшением погоды и традиционным желанием удержать сбережения перед рождественскими праздниками.
- Однако, по сравнению с ноябрем прошлого года (69 122 соглашения), цифры почти идентичны ( +0,9% ).
Это свидетельствует о том, что внутренний рынок достиг своей "точки равновесия" : объем около 70 тысяч сделок в месяц становится новой нормой для текущих экономических условий в Украине.
Импорт б/у авто
В сегменте "свежепригнанных" авто ситуация аналогична по лунной динамике, но поразительна по годовой.
- Количество первых регистраций составило 23 740 единиц .
- Падение по сравнению с октябрем составило те же 11,3%, демонстрируя редкую синхронность со спадом внутренних перепродаж.
Однако, по данным аналитиков, годовая динамика импорта впечатляет: по сравнению с ноябрем 2024 года (15 084 шт.) импорт вырос на немалые 57,4%.
Это означает, что несмотря на месячное проседание, спрос на автомобили из-за границы остается на очень высоком уровне, поскольку украинцы продолжают активно обновлять свой автопарк, несмотря на логистические сложности.
Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.