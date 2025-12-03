Запланована подія 2

Ринок вживаних авто у листопаді: внутрішній ринок стабільний, імпорт зріс на 57,4% за рік

Сезонне затишшя, що настало у листопаді 2025 року, призвело до зниження активності на українському авторинку. Сумарно громадяни придбали 93 485 вживаних легкових автомобілів, що значно менше, ніж рекордні обсяги жовтня (понад 105 тисяч).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

У листопаді на внутрішньому ринку було укладено 69 745 угод купівлі-продажу. Статистика демонструє дивовижну стабільність:

  • Активність знизилася на 11,3% порівняно з жовтнем, що є класичним сезонним спадом, спричиненим коротким світловим днем, погіршенням погоди та традиційним бажанням притримати заощадження перед різдвяними святами.
  • Проте, порівняно з листопадом минулого року (69 122 угоди), цифри є майже ідентичними (+0,9%).

Це свідчить про те, що внутрішній ринок досяг своєї "точки рівноваги": обсяг у близько 70 тисяч угод на місяць стає новою нормою для поточних економічних умов в Україні.

Імпорт вживаних авто

У сегменті "свіжопригнаних" авто ситуація аналогічна за місячною динамікою, але вражаюча за річною.

  • Кількість перших реєстрацій склала 23 740 одиниць.
  • Падіння порівняно з жовтнем склало ті самі 11,3%, демонструючи рідкісну синхронність зі спадом внутрішніх перепродажів.

Проте, за даними аналітиків, річна динаміка імпорту вражає: порівняно з листопадом 2024 року (15 084 шт.), імпорт зріс на чималі 57,4%.

Це означає, що, попри місячне просідання, попит на автомобілі з-за кордону залишається на дуже високому рівні, оскільки українці продовжують активно оновлювати свій автопарк, незважаючи на логістичні складнощі.

Ринок вживаних легковиків: динаміка за рік

