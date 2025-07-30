С какой суммы начать инвестировать и куда вкладывать: лучшие идеи и советы от эксперта

Инвестировать можно, начиная с $50 или $100 — этого достаточно, чтобы протестировать рынок и понять его изнутри. Но перед вложением следует четко определить цели и составить финансовый план. Если не понимаете, во что вкладываете – это уже не инвестиция, а лотерея.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал Роман Кушнир, инвестор, финансовый эксперт и основатель компании Агро ЭТФ.

"Даже $1000 лучше разбить на несколько частей и вкладывать в разные направления. Это позволяет снизить риски и протестировать несколько стратегий", — советует эксперт.

С чего начать: от облигаций до земли

По словам Кушнира, инвестирование следует начинать с себя — образования, практики, знакомства с опытными инвесторами. А из практических инструментов — военные облигации: это надежно, доступно и поддерживает экономику. Также можно использовать депозиты в банках для краткосрочной сохранности средств.

Впоследствии — при базовой осведомленности — можно осторожно заходить в криптовалюту, краудфандинг или инвестиции в бизнес знакомых, но только с формализованными договоренностями.

Самыми перспективными Кушнир считает производственные активы — в том числе землю и доли в компаниях, создающих добавленную стоимость.

"Земля в Украине сегодня недооценена. Стоимость может вырасти до 8000 долларов за гектар, и впоследствии она, как в Европе, станет защитным активом", — отмечает финансист.

Какие активы "выстрелят"

Несмотря на войну, ждать "после победы" не стоит - это отсрочка жизни. Сейчас есть возможность войти в активы со скидкой, ведь рынок находится в турбулентности.

"Чем раньше вы начнете, тем больше опыта получите. Активы, которые сейчас обесценены, впоследствии вырастут в цене - это только вопрос времени", - говорит Кушнир.

Наиболее перспективными послевоенными направлениями инвестор называет:

Сельское хозяйство

Перерабатывающая промышленность

Энергетику

Логистику

Также он инвестирует в производство биогаза, биометана и желатина — продукты, которые потребуются Украине на этапе восстановления.

Еще один вектор – доли в крупных украинских компаниях. Проблема – отсутствие полноценного фондового рынка. Но команда Кушнира уже работает над созданием платформы ликвидных долей, которая позволит привлекать инвестиции даже в отсутствие классического рынка капитала.

"80% активов, на мой взгляд, должны быть в Украине. Только тогда мы сможем сформировать внутренний рынок капитала и иметь настоящее экономическое будущее", — заключает эксперт.

Напомним, Денис Сычков, принципал Horizon Capital – ведущей инвесткомпании Центрально-Восточной Европы, отметил, что наименее рисковым инструментом для инвестиций во время войны остаются ОВГЗ. В то же время он скептически относится к WEB 3.0 и криптовалют, называя их спекулятивными активами, не соответствующими его инвестиционному подходу.