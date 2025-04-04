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Верховный суд не разрешил компаниям Суркисов взыскать с ПриватБанка более $250 млн
Верховный суд закрыл производство по делу по иску компаний Суркисов против Нацбанка, Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и ПриватБанка. Таким образом, он не позволил им взыскать с государственного банка более 250 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Постановление Верховного суда об удовлетворении кассационных жалоб НБУ и ПриватБанка окончательно и обжалованию не подлежит", – говорится в сообщении.
Член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава добавила, что это одно из четырех судебных дел семьи Суркисов и связанных с ними компаний против ПриватБанка об обжаловании законности bail-in во время национализации, которые рассматриваются в судах Украины и Кипра.
Как поясняет прессслужба НБУ, Верховный суд исключил из постановления суда апелляционной инстанции заключения и разъяснения относительно того, что исковые требования о признании недействительными с момента заключения договоров о приобретении акций и актов приема-передачи по этим договорам, договора купли-продажи акций по договору ПриватБанка подлежат решению в порядке хозяйственного судопроизводства по этому делу.
Суды по процедуре bail-in
18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц. Речь идет о деньгах, размещенных компаниями-нерезидентами – Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP – на депозитных счетах кипрского филиала банка.
В 2017 году Окружной админсуд города Киева (ныне ликвидирован) удовлетворил иск связанных с Суркисами компаний об обжаловании bail-in в части определения компаний связанными с ПриватБанком лицами и постановил взыскать с банка более 250 млн долларов.
В общем, компании Суркисов пытаются взыскать с ПриватБанка сверх. 350 млн долларов в судах разных юрисдикций.
В марте 2024 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и Кабмина и не разрешил этим же компаниям-нерезидентам взыскать с государства 350 млн. долларов на основании определения Печерского райсуда Киева об обеспечении иска.
26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.