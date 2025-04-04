Суркіси не змогли стягнути з ПриватБанку 150 млн доларів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 3 квітня 2025 року задовольнив касаційну скаргу Національного банку та закрив провадження у справі за позовом компаній родини Суркісів про оскарження процедури bail-in ПриватБанку.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що суд закрив провадження у справі за позовом компаній родини Суркісів, а саме:

Сamerin investments llp,

S unnex investments llp,

Тamplemon investments llp,

Berlini commercial llp,

Lumil investments llp,

Sofinam investments llp.

Вони оскаржували рішення НБУ про визначення компаній пов'язаними з ПриватБанком особами, визнання нечинним договору купівлі-продажу акцій банку та стягнення з ПриватБанку понад 150 млн доларів, що перебували на депозитах цих компаній та були конвертовані в акції ПриватБанку під час його виведення з ринку за участю держави в грудні 2016 року (процедура bail-in).

Зокрема, Верховний Суд виключив з постанови суду апеляційної інстанції висновки та роз’яснення щодо того, що позовні вимоги про визнання нечинними з моменту укладання договорів про придбання акцій та актів приймання-передачі за цими договорами, договору купівлі-продажу акцій ПриватБанку, акта виконання зобов’язань за цим договором та про стягнення на користь позивачів коштів з ПриватБанку підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства в цій справі.

Отже, Верховний Суд вкотре підтвердив, що процедура bail-in ПриватБанку не підлягає судовому оскарженню.

Неможливість судового оскарження процедури націоналізації ПриватБанку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.

Нещодавно Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до ПриватБанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.