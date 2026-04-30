Tesla запустила массовое производство грузовиков Semi: первая машина сошла с конвейера

Первая серийная Tesla Semi на производственной линии Gigafactory Nevada / Tesla

Tesla официально запустила крупносерийное производство электрических грузовиков Semi на заводе Gigafactory Nevada. Компания выпустила первый серийный экземпляр модели, более пяти лет находившейся в стадии разработки и пилотного производства.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Electrek.

Производство происходит на заводе площадью 1,7 млн. квадратных футов на территории Gigafactory Nevada. Это первый случай, когда Tesla переходит от пилотной сборки к крупносерийному выпуску модели.

Tesla Semi впервые была представлена еще в 2017 году. Первоначальные планы предполагали старт производства в 2019 году, однако запуск неоднократно переносился. Только в конце 2022 года компания изготовила ограниченное количество грузовиков для PepsiCo, которые собирались преимущественно вручную на пилотной линии.

Пока Tesla заявляет о выходе на новый этап производства с годовой мощностью до 50 тысяч грузовиков. В то же время, компания планирует постепенное наращивание объемов, а аналитики ожидают поставок на уровне 5–15 тысяч единиц в 2026 году.

Tesla Semi выпускается в двух версиях:

  • стандартная – с запасом хода около 325 миль (518 км)
  • долговременная - до 500 миль (827 км)

Обе модификации оснащены трехмоторной установкой мощностью 800 кВт (свыше 1000 л.с.) и поддерживают быструю зарядку Megacharger мощностью до 1,2 МВт.

Стоимость грузовиков составляет около $260–290 тыс., что делает их одними из самых доступных электрических тягачей класса 8 на рынке.

Производство Semi также базируется на вертикальной интеграции – аккумуляторы 4680 производятся на той же производственной площадке, что позволяет сократить логистические затраты.

Аналитики отмечают, что Tesla выходит на рынок электрогрузовиков с преимуществами в запасе хода и цене, однако компании предстоит масштабировать производство и построить сеть зарядной инфраструктуры Megacharger.

Напомним, что ранее Tesla увеличила план расходов на искусственный интеллект и робототехнику более чем на $25 млрд в год.

Автор:
Лариса Крупко