Tesla запустила масове виробництво вантажівок Semi: перша машина зійшла з конвеєра

Tesla офіційно запустила великосерійне виробництво електричних вантажівок Semi на заводі Gigafactory Nevada. Компанія випустила перший серійний екземпляр моделі, яка понад п’ять років перебувала в стадії розробки та пілотного виробництва.

Виробництво відбувається на заводі площею 1,7 млн квадратних футів на території Gigafactory Nevada. Це перший випадок, коли Tesla переходить від пілотного складання до великосерійного випуску моделі.

Tesla Semi була вперше представлена ще у 2017 році. Первинні плани передбачали старт виробництва у 2019 році, однак запуск неодноразово переносився. Лише наприкінці 2022 року компанія виготовила обмежену кількість вантажівок для PepsiCo, які збиралися переважно вручну на пілотній лінії.

Наразі Tesla заявляє про вихід на новий етап виробництва з річною потужністю до 50 тисяч вантажівок. Водночас компанія планує поступове нарощування обсягів, а аналітики очікують постачання на рівні 5–15 тисяч одиниць у 2026 році.

Tesla Semi випускається у двох версіях:

стандартна — з запасом ходу близько 325 миль (518 км)

довготривала — до 500 миль (827 км)

Обидві модифікації оснащені тримоторною установкою потужністю 800 кВт (понад 1000 к.с.) і підтримують швидку зарядку Megacharger потужністю до 1,2 МВт.

Вартість вантажівок становить близько $260–290 тис., що робить їх одними з найдоступніших електричних тягачів класу 8 на ринку.

Виробництво Semi також базується на вертикальній інтеграції — акумулятори 4680 виробляються на тому ж виробничому майданчику, що дозволяє скоротити логістичні витрати.

Аналітики відзначають, що Tesla виходить на ринок електровантажівок із перевагами у запасі ходу та ціні, однак компанії ще належить масштабувати виробництво та розбудувати мережу зарядної інфраструктури Megacharger.

