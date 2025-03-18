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Укрепление возможностей территориальных общин: Украина и государства-члены ЕС подписали соглашение на 62 млн грн по программе “U-LEAD с Европой”
18 марта в Киеве с участием послов стран ЕС, представителей украинской власти и руководителей общин состоялась презентация и церемония подписания фазы ІІІ U-LEAD с Европой, в рамках которой до конца 2027 года будет продолжаться поддержка реформы местного самоуправления в контексте целей европейской интеграции Украины.
Об этом сообщает корреспондент Delo.ua.
При поддержке ЕС и его государств-членов – Германии, Дании, Франции, Польши и Словении – в сотрудничестве с Правительством Украины официально начата ІІІ фаза реализации инициативы U-LEAD с Европой, нацеленной на содействие реформе местного самоуправления.
Напомним, что с 2016 года флагманская инициатива "U-LEAD с Европой" поддерживает реформу местного самоуправления, которая заключается в предоставлении общинам больших полномочий в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Кроме того, инициатива поддержала общины в условиях большой войны.
"U-LEAD с Европой" продолжит сосредотачиваться на укреплении местного самоуправления, обеспечении устойчивого восстановления на местном и региональном уровнях, а также дальнейшем продвижении децентрализации как части более широкого евроинтеграционного курса Украины.
ІІІ фаза продлится до конца 2027 года с бюджетом в 62 млн евро, из которых ЕС предоставляет 40 млн евро, Германия – 18 млн евро, а Дания – 4 млн евро.
В ходе презентации и подписания соглашения посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что ЕС и его страны-члены поддерживали Украину с самого начала децентрализации, предоставляя общинам возможность самостоятельно определять свое будущее.
"Децентрализация делает граждан счастливее, услуги - качественнее, уровень коррупции - ниже, а уровень жизни в регионах - выше. Сейчас, перед лицом неспровоцированной агрессии России, Украине как никогда нужна децентрализация. Сильные и способные регионы являются основой ее устойчивости. Европейский Союз считает децентрализованную Украину с процветающими регионами жизненно важной частью нашего общего европейского будущего", - подчеркнула Катарина Матернова.
Она также добавила, что за последние полтора года много путешествовала по Украине, и во многих городах люди говорили ей, что не смогли бы пережить первый год войны так, как это сделали, если бы не децентрализация. Именно способность общин самостоятельно принимать решения и действовать стала одним из лучших доказательств важности реформы для Украины.
"Я восхищаюсь тем, как процесс децентрализации продолжается даже во время войны. Мы пересматриваем ее параметры в условиях боевых действий. Я понимаю, что часть восстановления придется координировать централизованно из-за масштабов разрушений, вызванных российской агрессией. Но этот процесс должен происходить вместе с громадами, при активном участии местных лидеров. Мы будем рядом в течение этой третьей фазы, которая рассчитана на три года, и будем тесно сотрудничать с правительством и региональными властями. Сейчас, как никогда, Украине нужна децентрализация. Как никогда, ей нужно иметь власть, инициативу, идеи и возможность воплощать их в жизнь. Это большая страна, за которую мы все болеем", - подчеркнула посол ЕС в Украине.
Директор Программы "U-LEAD с Европой" Бастиан Файгель отметил, что на этом решающем этапе фокус "U-LEAD" направлен на предоставление общинам необходимых инструментов, знаний и партнерств, чтобы они играли ключевую роль в процессе восстановления, восстановления и модернизации Украины.
"Усиливая местное самоуправление и готовя общества к интеграции в ЕС, несмотря на все разрушения, вызванные полномасштабным вторжением, мы формируем устойчивое и богатое будущее Украины", — отметил Бастиан Файгель.
На мероприятии посол ЕС в Украине Катарина Матернова и директор Программы "U-LEAD с Европой" Бастиан Файгель подписали соглашение о ІІІ фазе инициативы, которое продлится до конца 2027 года.