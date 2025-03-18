Посилення спроможності територіальних громад: Україна та держави-члени ЄС підписали угоду на 62 млн грн за програмою “U-LEAD з Європою”

18 березня у Києві за участі послів країн ЄС, представників української влади та керівників громад відбулася презентація та церемонія підписання фази ІІІ “U-LEAD з Європою”, в межах якої до кінця 2027 року продовжуватиметься підтримка реформи місцевого самоврядування у контексті цілей європейської інтеграції України.

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Про це повідомляє кореспондент Delo.ua.

За підтримки ЄС та його держав-членів – Німеччини, Данії, Франції, Польщі та Словенії – у співпраці з Урядом України офіційно розпочато ІІІ фазу реалізації ініціативи “U-LEAD з Європою”, націленої на сприяння реформі місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що з 2016 року флагманська ініціатива “U-LEAD з Європою” підтримує реформу місцевого самоврядування, яка полягає у наданні громадам більших повноважень відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування. Крім того, ініціатива підтримала громади в умовах великої війни.

"U-LEAD з Європою" продовжить зосереджуватися на зміцненні місцевого самоврядування, забезпеченні стійкого відновлення на місцевому та регіональному рівнях, а також подальшому просуванні децентралізації як частини ширшого євроінтеграційного курсу України.

ІІІ фаза триватиме до кінця 2027 року з бюджетом у 62 млн євро, з яких ЄС надає 40 млн євро, Німеччина – 18 млн євро, а Данія – 4 млн євро.

Під час презентації та підписання угоди посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що ЄС та його країни-члени підтримували Україну з самого початку децентралізації, надаючи громадам можливість самостійно визначати своє майбутнє.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Delo.ua

“Децентралізація робить громадян щасливішими, послуги – якіснішими, рівень корупції – нижчим, а рівень життя в регіонах – вищим. Нині, перед лицем неспровокованої агресії Росії, Україні як ніколи потрібна децентралізація. Сильні та спроможні регіони є основою її стійкості. Європейський Союз вважає децентралізовану Україну з процвітаючими регіонами життєво важливою частиною нашого спільного європейського майбутнього”, – наголосила Катаріна Матернова.

Вона також додала, що за останні півтора року багато подорожувала Україною, і в багатьох містах люди говорили їй, що не змогли б пережити перший рік війни так, як це зробили, якби не децентралізація. Саме здатність громад самостійно приймати рішення та діяти стала одним із найкращих доказів важливості цієї реформи для України.

“Я захоплююся тим, як процес децентралізації триває навіть під час війни. Ми переглядаємо її параметри в умовах бойових дій. Я розумію, що частину відбудови доведеться координувати централізовано через масштаби руйнувань, спричинених російською агресією. Але цей процес має відбуватися разом із громадами, за активної участі місцевих лідерів. Ми будемо поруч протягом цієї третьої фази, яка розрахована на три роки, і тісно співпрацюватимемо з урядом та регіональною владою. Зараз, як ніколи, Україні потрібна децентралізація. Як ніколи, їй потрібно мати владу, ініціативу, ідеї та можливість втілювати їх у життя. Це велика країна, за яку ми всі вболіваємо”, – підкреслила посол ЄС в Україні.

Директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель зазначив, що на цьому вирішальному етапі фокус U-LEAD спрямований на надання громадам необхідних інструментів, знань і партнерств, щоб вони відігравали ключову роль у процесі відновлення, відбудови та модернізації України.

Директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель. Фото: Delo.ua

“Посилюючи місцеве самоврядування та готуючи громади до інтеграції в ЄС, попри всі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням, ми формуємо стійке та заможне майбутнє України”, – зазначив Бастіан Файгель.

На заході посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель підписали угоду про ІІІ фазу ініціативи, яка триватиме до кінця 2027 року.