В 2024 году Farmak инвестировал 1,7 млрд грн в развитие в Украине

В 2024 году производитель фармацевтических препаратов Farmak инвестировал в развитие в Украине 1,7 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году было направлено:

свыше 957 млн грн – на капитальные инвестиции, охватывающие внедрение ERP-системы SAP S/4HANA для еще более эффективного управления бизнес-процессами, модернизацию лабораторий, устройство складов для хранения продукции, дооснащение производственных цехов и строительство инновационного центра в Киеве, где будут размещены производственные помещения, лаборатории;

757 млн грн – на исследование и разработку новых лекарственных препаратов.

Как отмечает пресс-служба, ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых продуктов. В 2024 году Farmak представил ряд лекарственных средств, в частности препарат для поддержания баланса жидкости во время операций, средство для миорелаксации во время хирургических вмешательств, препарат для лечения ран, пролежней и отморожений, инфузионный антибиотик для терапии негоспитальной пневмонии, средство для снижения артериального давления.

Что известно о Farmak

По данным Proxima Research, по результатам 2024 года Farmak является лидером рынка лекарственных средств в Украине. по объемам продаж в денежном выражении. Продукция экспортируется более чем в 60 стран мира.

Компания имеет два производства в Украине, производство в Испании, а также 11 международных представительств и маркетингово-дистрибьюторских компаний в таких странах как Польша, Чехия, Словакия, Великобритания, ОАЭ, Вьетнам, Швейцария, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова. Продукция Farmak экспортируется более чем в 60 стран мира.