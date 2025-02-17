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У 2024 році Farmak інвестував 1,7 млрд грн у розвиток в Україні

фармак, farmak
Продукція Farmak експортується у понад 60 країн світу. Фото: пресслужба компанії

У 2024 році виробник фармацевтичних препаратів Farmak інвестував у розвиток в Україні 1,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Торік було спрямовано:

  • понад 957 млн грн – на капітальні інвестиції, що охоплюють впровадження ERP-системи SAP S/4HANA для ще більш ефективного управління бізнес-процесами, модернізацію лабораторій, облаштування складів для зберігання продукції, дооснащення виробничих цехів та будівництво інноваційного центру в Києві, де будуть розміщені виробничі приміщення, лабораторії та офіси компанії;
  • 757 млн грн – на дослідження та розробку нових лікарські препаратів.

Як зазначає пресслужба, щороку компанія виводить на ринок до 20 нових продуктів. У 2024 році Farmak представив низку лікарських засобів, зокрема препарат для підтримки балансу рідини під час операцій, засіб для міорелаксації під час хірургічних втручань, препарат для лікування ран, пролежнів і відморожень, інфузійний антибіотик для терапії негоспітальної пневмонії, засіб для зниження артеріального тиску, знеболюючий препарат, лікарський засіб для лікування стенокардії тощо.

Що відомо про Farmak

За даними Proxima Research, за результатами 2024 року Farmak є лідером ринку лікарських засобів в Україні за обсягами продажу у грошовому вираженні. Продукція експортується у понад 60 країн світу.

Компанія має два виробництва в Україні, виробництво в Іспанії, а також 11 міжнародних представництв і маркетингово-дистриб’юторських компаній у таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, Велика Британія, ОАЕ, В’єтнам, Швейцарія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова.  Продукція Farmak експортується у понад 60 країн світу.

Автор:
Тетяна Бесараб