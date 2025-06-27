В приложении Alliance появилась функция международных P2P-переводов

Alliance bank представил новую функцию в своем приложении — международные P2P-переводы с карты на карту. Теперь пользователи могут переводить средства с валютных карт Alliance на карты других банков за рубежом напрямую с мобильного приложения.

Новинка предусматривает привычный формат P2P-переводов: достаточно ввести номер карты получателя, выбрать сумму, и средства поступят на карту в иностранном банке. Процесс не нуждается в дополнительных реквизитах или отдельных согласованиях.

Все, что нужно – открыть виртуальную валютную карту "Целевая" в Alliance. Это можно сделать в несколько щелчков прямо в приложении. Открытие и обслуживание карты бесплатно, а также при необходимости можно оформить и пластиковую карту.

Ключевые преимущества новой функции:

Самая низкая комиссия на рынке за международный перевод — всего 0,8% от суммы. Выгодная покупка валюты онлайн: в приложении Alliance можно приобрести доллары и евро по одному из лучших курсов на рынке. При покупке валюты в приложении Alliance вы получаете 0,5% кэшбека.

Международные переводы на зарубежные карты открывают новые возможности для инвестирования. Это позволяет работать с глобальными финансовыми сервисами и платформами и использовать перечисленные средства для дальнейших инвестиций. Это также комфортный способ совершать международные покупки.

Наличие международных P2P также пригодится тем, кто имеет родных и близких в других странах и совершает регулярные трансграничные операции.

Переводы поддерживаются с валютных карт Alliance на карты в долларах, евро или местной валюте в иностранных банках.

Список стран, куда доступны переводы с Alliance, находится по ссылке на сайте банка в разделе "Полезная информация".

Новая функция уже работает, и ее можно тестировать в приложении Alliance .

Переводы производятся в соответствии с действующим валютным законодательством Украины. Перед использованием ознакомьтесь с условиями и лимитами в приложении или на сайте банка.

Банковская лицензия НБУ №97 от 17 ноября 2011 года.