"Велта" решила производить медицинские имплантанты в США

Компания "Велта" решила перенести начало строительства завода в США и изменить его концепцию. Помимо титанового порошка для 3D-печати на нем будут производиться медицинские имплантанты. Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель и гендиректор "Велты" Андрей Бродский.

"Мы решили переформатировать этот проект. Раньше наш завод в США должен был производить только порошок для 3D принтинга по нашей технологии. А теперь мы планируем пойти дальше и будем производить там конечные изделия. Год назад мы основали компанию "Велта Медикал", которая производит в Украине титановые импланты."

По его словам, компания за несколько месяцев инвестирует необходимую сумму для проектирования завода и подготовительных работ, а затем начнет строительство.

"Объем инвестиций не изменился — $100 млн, а доходность будет значительно больше, чем мы планировали раньше", — отметил Бродский.

Он добавил, что компания уже определилась с площадкой для строительства, а также провела переговоры с местными властями и получила предложения по льготам. О том он не уточнил, где именно будет размещено производство.

"Велта" получит $60 на строительство титанового завода в США от американского банка EXIM

В декабре 2024 года стало известно, что Экспортно-импортный банк США (EXIM) намерен занять 60 миллионов долларов со сроком погашения 20 лет компании Velta Holding US Inc., которая является материнской для украинского предприятия "Велта".

Средства будут направлены на строительство в США производственного комплекса по изготовлению титанового порошка и сплавов. Однако это будет только часть финансирования проекта.

Этот проект отвечает критериям финансирования по программе EXIM "Китай и трансформационный экспорт" (CTEP), направленной на усиление роли США в ключевых отраслях промышленности.

Целью этой инициативы является кредитование американских компаний для противостояния глобальному влиянию Китая и лидерства США в критических секторах, среди которых и производство титана. В настоящее время США более 90% своих потребностей в титане обеспечивают путем импорта.

О строительстве завода в США и работе украинских активов "Велты", интересе американских инвесторов к украинским критическим материалам, а также позиции российских производителей в мире читайте в интервью Андрея Бродского для Delo.ua.