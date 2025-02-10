"Велта" вирішила виготовляти медичні імплантанти в США

Компанія “Велта” вирішила перенести початок будівництва заводу в США та змінити його концепцію. Крім титанового порошку для 3D-друку на ньому вироблятимуть медичні імплантанти. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів засновник та гендиректор "Велти" Андрій Бродський.

"Ми вирішили переформатувати цей проєкт. Раніше наш завод в США повинен був виробляти лише порошок для 3D принтингу за нашою технологією. А тепер ми плануємо піти далі та вироблятимемо там кінцеві вироби. Рік тому ми заснували компанію "Велта Медікал", яка виробляє в Україні титанові імпланти. І ми хочемо реалізувати подібний підхід у США", — сказав Бродський.

За його словами, компанія за декілька місяців інвестує необхідну суму для проєктування заводу та підготовчих робіт, а після цього розпочне будівництво.

"Обсяг інвестицій не змінився — $100 млн, а дохідність буде значно більшою, ніж ми планували раніше", — зазначив Бродський.

Він додав, що компанія вже визначилась з майданчиком для будівництва, а також провела перемовини з місцевою владою та отримала пропозиції щодо пільг. Про те він не уточнив де саме буде розміщене виробництво.

"Велта" отримає $60 на будівництво титанового заводу в США від американського банку EXIM

У грудні 2024 року стало відомо, що Експортно-імпортний банк США (EXIM) має намір позичити 60 мільйонів доларів з терміном погашення 20 років команії Velta Holding U.S. Inc., яка є материнською для українського підприємства "Велта".

Кошти буде спрямовано на будівництво в США виробничого комплексу з виготовлення титанового порошку та сплавів. Однак це буде лише частина фінансування проєкту.

Цей проєкт відповідає критеріям фінансування за програмою EXIM "Китай та трансформаційний експорт" (CTEP), спрямованою на посилення ролі США у ключових галузях промисловості.

Метою цієї ініціативи є кредитування американських компаній задля протистояння глобальному впливу Китаю та забезпечення лідерства США у критичних секторах, серед яких і виробництво титану. Наразі ж США понад 90% своїх потреб у титані забезпечують шляхом імпорту.

Про будівництво заводу в США та роботу українських активів "Велти", інтерес американських інвесторів до українських критичних матеріалів, а також позиції російських виробників у світі читайте в інтерв'ю Андрія Бродського для Delo.ua.