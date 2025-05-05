ВСУ будут использовать роботизированный комплекс "Осел": какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Ослюк" украинского производства, предназначенный для выполнения широкого спектра военных задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Какие характеристики роботизированного комплекса

Отмечается, что комплекс "Ослюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных.

Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Она оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, обеспечивающими высокую проходимость по сложному рельефу местности.

Кроме того, платформа уверенно двигается по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить увязший в болоте внедорожник.

Как сообщают в Минобороны, "Ослюка" изготавливают в различных модификациях – для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить движущейся платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

Комплексы работают в любых климатических условиях, а емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.