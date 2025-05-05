ЗСУ використовуватимуть роботизований комплекс "Віслюк": які характеристики

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва, який призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Які характеристики роботизованого комплексу

Зазначається, що комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових.

Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Вона обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.

Крім того, платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

Як повідомляють в Міноборони, "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях – для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.

Комплекси працюють у будь-яких погодних умовах, а ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.